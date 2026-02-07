Газета
Главная / Бизнес /

Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметики и бытовой химии

Ведомости

Итальянский дом моды Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметики и чистящих средств, сообщает ТАСС. Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2025 г. от компании «Прада С.А.» (Люксембург), являющейся правообладателем товарных знаков. Сама регистрация состоялась в феврале 2026 г.

Срок действия исключительного права истекает 17 марта 2035 г. Согласно данным базы Роспатента, товарный знак зарегистрирован по классу №3 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему препараты для отбеливания и средства для стирки, чистящие, полирующие и абразивные средства, мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос и средства для чистки зубов.

Вслед за введением санкций и началом специальной военной операции на Украине ряд ведущих иностранных компаний заявили о приостановке работы в России. Такие люксовые бренды, как LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Prada, Chanel и Cartier, объявили о временном закрытии своих магазинов в стране. Многие другие иностранные игроки сократили или полностью прекратили поставки товаров и производственную деятельность на российском рынке.

