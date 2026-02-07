Prada зарегистрировал в России товарный знак для косметики и бытовой химии

Вслед за введением санкций и началом специальной военной операции на Украине ряд ведущих иностранных компаний заявили о приостановке работы в России. Такие люксовые бренды, как LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Prada, Chanel и Cartier, объявили о временном закрытии своих магазинов в стране. Многие другие иностранные игроки сократили или полностью прекратили поставки товаров и производственную деятельность на российском рынке.