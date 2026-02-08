Газета
Главная / Бизнес /

Fendi оформил в России товарные знаки для одежды и печатной продукции

Ведомости

Модный дом Fendi зарегистрировал в России два новых товарных знака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В январе и феврале были зарегистрированы классический логотип бренда для использования на печатной продукции, а также фирменный узор – текстура ткани в цветовом сочетании черного и темно-коричневого с названием дома. Последний предназначен для изделий из кожи, одежды и аксессуаров.

Заявки на регистрацию были поданы в ноябре 2024 г. итальянской компанией «Фенди С.р.л.». Срок действия исключительных прав на знаки истекает в конце ноября 2034 г.

Товарные знаки регистрируются по классам № 16, 18, 25 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим печатную продукцию, мешки для упаковки и упаковочную бумагу, кожу и изделия из кожи, в том числе ремни и сумки, а также одежду, обувь и различные аксессуары.

Fendi принадлежит бренду LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), который после начала спецоперации и введения санкций приостановил работу в России.

