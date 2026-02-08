Microsoft оформила в России товарные знаки для ПО и развлекательных сервисов

Заявки поданы от имени Microsoft, а также ZeniMax Media – создателя и издателя известных игровых франшиз (в том числе Fallout и The Elder Scrolls) – в мае и октябре 2025 г. из США. Регистрация прошла 22–23 января 2026 г. Срок действия исключительных прав истекает 5 мая и 10 октября 2035 г.