Microsoft оформила в России товарные знаки для ПО и развлекательных сервисов
Заявки поданы от имени Microsoft, а также ZeniMax Media – создателя и издателя известных игровых франшиз (в том числе Fallout и The Elder Scrolls) – в мае и октябре 2025 г. из США. Регистрация прошла 22–23 января 2026 г. Срок действия исключительных прав истекает 5 мая и 10 октября 2035 г.
Согласно данным Роспатента,товарный знак PowerPoint зарегистрирован по классам № 09 и 42 МКТУ, охватывающим компьютерное программное обеспечение и ПО как услугу. Товарный знак Dishonored зарегистрирован по классам № 16, 25, 28 и 41 МКТУ, включающим канцелярские и офисные принадлежности, бумажные изделия, одежду, обувь и головные уборы, игры и игрушки, а также развлекательные услуги – в частности, предоставление компьютерных онлайн‑игр.
Microsoft ушла с российского рынка в 2022 г.