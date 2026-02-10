Газета
Главная / Бизнес /

«Яндекс» может купить маркетплейс Flowwow

Ведомости

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow обсуждает продажу своего бизнеса. Одним из ключевых потенциальных покупателей является компания «Яндекс», пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, Flowwow намерен разделить бизнес на российскую и зарубежную части. В маркетплейсе также подтвердили, что рассматривают различные инвестиционные возможности.

Ранее Forbes со ссылкой на источники писал, что Flowwow обсуждает продажу российского сегмента бизнеса «Яндексу» для интеграции с сервисом «Яндекс.Еда», где уже существует раздел по продаже цветов. По оценкам издания, сумма сделки может превысить 8 млрд руб. Один из источников оценил российские активы Flowwow в 5–7 млрд руб., другой предположил, что стоимость может достичь 5,5–8 млрд руб. при оптимистичном сценарии.

В 2024 г. оборот Flowwow увеличился на 80% до 17,2 млрд руб., а в 2025 г. рост составил 37%.

