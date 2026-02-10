«Яндекс» может купить маркетплейс Flowwow

Ранее Forbes со ссылкой на источники писал, что Flowwow обсуждает продажу российского сегмента бизнеса «Яндексу» для интеграции с сервисом «Яндекс.Еда», где уже существует раздел по продаже цветов. По оценкам издания, сумма сделки может превысить 8 млрд руб. Один из источников оценил российские активы Flowwow в 5–7 млрд руб., другой предположил, что стоимость может достичь 5,5–8 млрд руб. при оптимистичном сценарии.