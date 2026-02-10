«Яндекс» может купить маркетплейс Flowwow
По словам одного из собеседников, Flowwow намерен разделить бизнес на российскую и зарубежную части. В маркетплейсе также подтвердили, что рассматривают различные инвестиционные возможности.
Ранее Forbes со ссылкой на источники писал, что Flowwow обсуждает продажу российского сегмента бизнеса «Яндексу» для интеграции с сервисом «Яндекс.Еда», где уже существует раздел по продаже цветов. По оценкам издания, сумма сделки может превысить 8 млрд руб. Один из источников оценил российские активы Flowwow в 5–7 млрд руб., другой предположил, что стоимость может достичь 5,5–8 млрд руб. при оптимистичном сценарии.
В 2024 г. оборот Flowwow увеличился на 80% до 17,2 млрд руб., а в 2025 г. рост составил 37%.