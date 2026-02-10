ВЭБ.РФ стал владельцем одного из крупнейших лесопромышленных комплексов страны

Бывший владелец комбината ООО «СТОД» не вернул кредит на запуск производства и с 2021 г. находится в процедурах банкротства. В компании было введено внешнее управление. В 2024 г. в рамках процедуры финансового оздоровления было создано АО «Новоторжский ЛПК». В прошлом году ВЭБ.РФ сообщил о завершении замещения активов «СТОД» с сохранением профиля и коллектива предприятия.