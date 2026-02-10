ВЭБ.РФ стал владельцем одного из крупнейших лесопромышленных комплексов страны
ВЭБ.РФ стал владельцем 100% акций «Новоторжского ЛПК» (НЛПК). Корпорация приняла стратегическое решение о долгосрочном развитии и масштабировании лесопромышленного производства компании.
Председатель корпорации Игорь Шувалов заявил, что развитие высокотехнологичных производств и коллективов, способных успешно конкурировать на российском и международных рынках, находится в числе ее стратегических приоритетов. НЛПК должен стать одним из флагманов высокотехнологичной переработки древесины в России. Шувалов выразил уверенность в реализации этой амбиции.
Бывший владелец комбината ООО «СТОД» не вернул кредит на запуск производства и с 2021 г. находится в процедурах банкротства. В компании было введено внешнее управление. В 2024 г. в рамках процедуры финансового оздоровления было создано АО «Новоторжский ЛПК». В прошлом году ВЭБ.РФ сообщил о завершении замещения активов «СТОД» с сохранением профиля и коллектива предприятия.
НЛПК аккумулирует весь процесс от лесозаготовки до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Его производственные мощности позволяют выпускать более 650 000 кубометров продукции в год. В структуру предприятия входят заводы «Терра» и «Арбор». Они реализуют домокомплекты и создают проекты по строительству зданий из древесины.