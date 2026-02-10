Минэнерго США повысило оценку профицита нефти на мировом рынке в 2026 году
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз профицита нефти на мировом рынке в 2026 г. до 3,06 млн барр./сутки. Это следует из ежемесячного доклада ведомства.
Согласно обновленному прогнозу, спрос на нефть в мире в 2026 г. вырастет на 1,2 млн барр./сутки до 104,79 млн барр./сутки, говорится в докладе. Добыча нефти в мире при этом увеличится на 1,56 млн барр./сутки и достигнет 107,85 млн барр./сутки.
В прошлом, январском, обзоре профицит оценивался в 2,83 млн барр./ в сутки. EIA тогда ожидало спрос на нефть в этом году на уровне 104,82 млн барр./сутки, а добычу – на уровне 107,65 млн барр./сутки.
В 2025 г. спрос на нефть, по оценке ведомства, составил 103,59 млн барр./сутки, добыча – 106,29 млн барр./сутки. Таким образом, на рынке образовался переизбыток сырья в объеме 2,7 млн барр./сутки.
В 2027 г. спрос на нефть, по прогнозу ведомства, вырастет до 106,07 млн барр./сутки, предложение – 108,75 млн барр./сутки. В результате профицит снизится до 2,68 млн барр./сутки.