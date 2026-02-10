Минэнерго США повысило оценку профицита нефти на мировом рынке в 2026 году

Согласно обновленному прогнозу, спрос на нефть в мире в 2026 г. вырастет на 1,2 млн барр./сутки до 104,79 млн барр./сутки, говорится в докладе. Добыча нефти в мире при этом увеличится на 1,56 млн барр./сутки и достигнет 107,85 млн барр./сутки.