Иран в марте приступит к строительству участка железной дороги Решт – Астара
Процесс отчуждения земельных участков для начала строительства железной дороги Решт – Астара международного транспортного коридора «Север – Юг» будет завершен к 20 марта 2026 г. Об этом в Москве на мероприятии в честь 47-летия победы Исламской революции в Иране заявил иранский посол в России Казем Джалили. На данный момент иранские власти выкупили у собственников 110 км земли из 162 км будущего маршрута, добавил дипломат.
По словам Джалили, развитие транспортных коммуникаций позволит России и Ирану нарастить двусторонний товарооборот с $5 млрд до $30 млрд в среднесрочной перспективе. Рост будет обеспечен за счет сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике, а также экспорта технических и инженерных услуг, отметил иранский посол.
Международный транспортный коридор «Север – Юг» призван соединить железнодорожные ветки России с Ираном и другими государствами Ближнего Востока и Южной Азии через территорию Азербайджана. В настоящее время недостроенным остается лишь иранский участок дороги.
Реализация проекта строительства участка Решт – Астара оценочной стоимостью 1,6 млрд евро началась после заключения ирано-российского межправительственного соглашения в Тегеране в мае 2023 г.
Согласно этому документу, Москва готова выделить кредит в размере 1,3 млрд евро для финансирования проекта, оставшуюся сумму возьмет на себя иранская сторона.
В конце сентября 2025 г. Тегеран передал российской стороне 34 км участка земли под строительство железной дороги Решт – Астара, сообщила сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. Иранские власти рассчитывают ввести в эксплуатацию эту дорогу к началу 2028 г.