Иран в марте приступит к строительству участка железной дороги Решт – Астара

Процесс отчуждения земельных участков для начала строительства железной дороги Решт – Астара международного транспортного коридора «Север – Юг» будет завершен к 20 марта 2026 г. Об этом в Москве на мероприятии в честь 47-летия победы Исламской революции в Иране заявил иранский посол в России Казем Джалили. На данный момент иранские власти выкупили у собственников 110 км земли из 162 км будущего маршрута, добавил дипломат.