Перевозки груженых контейнеров на ДВЖД сократились на 13,4% в январе

Ведомости

Перевозки груженых контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе 2026 г. снизились на 13,4% относительно аналогичного периода 2025 г. и составили 102 700 ДФЭ (20-футовый эквивалент).

За месяц на ДВЖД во всех видах сообщения перевезено 110 900 груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Это на 11% меньше, чем годом ранее. В груженых контейнерах доставлено 1,1 млн т грузов (-16,8%), в частности химикатов и соды – 17 100 ДФЭ (-14,4%), промышленных товаров народного потребления – 14 500 ДФЭ (-8,2%), метизов – 12 700 ДФЭ (-23,9%).

Выросли перевозки остальных и сборных грузов – 8100 ДФЭ (+14%), остальных продовольственных товаров – 3000 ДФЭ (+18,4%) и строительных грузов – 1200 ДФЭ (+0,7%). Доставка лесных грузов сохранилась на уровне предыдущего года и составила 1700 ДФЭ.

15 января РЖД сообщило, что по итогам 2025 г. на ДВЖД во всех видах сообщения было перевезено 1,1 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Это на 13,4% меньше, чем годом ранее. Объем перевозок груженых контейнеров упал на 15,7% и составил 1 млн ДФЭ, в них доставлено 12,4 млн т грузов (-11,1%).

