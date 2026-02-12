Перевозки груженых контейнеров на ДВЖД сократились на 13,4% в январе

15 января РЖД сообщило, что по итогам 2025 г. на ДВЖД во всех видах сообщения было перевезено 1,1 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Это на 13,4% меньше, чем годом ранее. Объем перевозок груженых контейнеров упал на 15,7% и составил 1 млн ДФЭ, в них доставлено 12,4 млн т грузов (-11,1%).