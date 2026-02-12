Грузооборот морских портов России снизился на 7% в январе
Грузооборот морских портов России по итогам января 2026 г. снизился на 7% относительно такого же периода 2025 г. и составил 66,9 млн т. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов.
Объем перевалки сухогрузов сократился на 10,4% и достиг 31 млн т, в частности угля – 13,6 млн т (-11,2%), зерна – 3,4 млн т (-14,5%), грузов в контейнерах – 4,1 млн т (-10,9%), минеральных удобрений – 3,8 млн т (-3,3%), черных металлов – 1,7 млн т (-20,9%), руды – 1,1 млн т (+7%), грузов на паромах – 0,8 млн т (+37,9%). Объем перевалки наливных грузов упал на 3,8% до 35,9 млн т, в том числе сырой нефти – 21,5 млн т (+1,4%), нефтепродуктов – 10,4 млн т (-10,9%), сжиженного газа – 3,5 млн т (+1,2%), пищевых грузов – 0,3 млн т (-50,5%).
Экспортных грузов перегружено 54,2 млн т (-5,9%), импортных – 3,1 млн т (-13,9%), транзитных – 3,8 млн т (-26,8%), каботажных – 5,8 млн т (+5%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 9,8% до 8,2 млн т. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна уменьшился на 1,7% и достиг 23,3 млн т. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна упал на 26,7% до 16 млн т, Каспийского бассейна – на 26,6% до 0,5 млн т. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна возрос на 4% и составил 18,9 млн т.
16 января Ассоциация морских торговых портов объявила, что в 2025 г. грузооборот морских портов РФ сократился на 0,4% до 884,5 млн т. Объем перевалки сухогрузов снизился на 0,2% и составил 441,7 млн т, наливных грузов – 0,5% до 442,8 млн т. Экспортных грузов перегружено 696,6 млн т (-0,6%), импортных – 41,2 млн т (-3,9%), транзитных – 71,5 млн т (+10%), каботажных – 75,2 млн т (-5%).