Грузооборот морских портов России снизился на 7% в январе

Объем перевалки сухогрузов сократился на 10,4% и достиг 31 млн т, в частности угля – 13,6 млн т (-11,2%), зерна – 3,4 млн т (-14,5%), грузов в контейнерах – 4,1 млн т (-10,9%), минеральных удобрений – 3,8 млн т (-3,3%), черных металлов – 1,7 млн т (-20,9%), руды – 1,1 млн т (+7%), грузов на паромах – 0,8 млн т (+37,9%). Объем перевалки наливных грузов упал на 3,8% до 35,9 млн т, в том числе сырой нефти – 21,5 млн т (+1,4%), нефтепродуктов – 10,4 млн т (-10,9%), сжиженного газа – 3,5 млн т (+1,2%), пищевых грузов – 0,3 млн т (-50,5%).