ФАС возбудила дело в отношении «ССТэнергомонтаж»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «ССТэнергомонтаж», производящей саморегулирующиеся нагревательные кабели, сообщило надзорное ведомство.
В ФАС обратилось ООО «ТЛТ-Инжиниринг» и сообщила, что ее конкурент распространял дискредитирующие сведения. По версии общества, «ССТэнергомонтаж» указывал в письмах контрагентам на якобы контрафактность продукции «ТЛТ-Инжиниринг», на фальсификацию товара и отстувие у конкурента собственных мощностей для производства саморегулирующихся нагревательных кабелей.
Надзорное ведомство пришло к выводу, что «ССТэнергомонтаж» могла получить необоснованные конкурентные преимущества и выдала компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. «ССТэнергомонтаж» не исполнила его в установленный срок.
Комиссия ФАС проверит действия организации на предмет соответствия нормам Закона о защите конкуренции.
17 ноября 2025 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении семи компаний, работавших в Алтайском крае и Республике Алтай. Проверка выявила картель на сумму более 2,2 млрд руб.