Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС возбудила дело в отношении «ССТэнергомонтаж»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «ССТэнергомонтаж», производящей саморегулирующиеся нагревательные кабели, сообщило надзорное ведомство.

В ФАС обратилось ООО «ТЛТ-Инжиниринг» и сообщила, что ее конкурент распространял дискредитирующие сведения. По версии общества, «ССТэнергомонтаж» указывал в письмах контрагентам на якобы контрафактность продукции «ТЛТ-Инжиниринг», на фальсификацию товара и отстувие у конкурента собственных мощностей для производства саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что «ССТэнергомонтаж» могла получить необоснованные конкурентные преимущества и выдала компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. «ССТэнергомонтаж» не исполнила его в установленный срок.

Комиссия ФАС проверит действия организации на предмет соответствия нормам Закона о защите конкуренции.

17 ноября 2025 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении семи компаний, работавших в Алтайском крае и Республике Алтай. Проверка выявила картель на сумму более 2,2 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её