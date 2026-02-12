ФАС возбудила дело в отношении «ССТэнергомонтаж»

В ФАС обратилось ООО «ТЛТ-Инжиниринг» и сообщила, что ее конкурент распространял дискредитирующие сведения. По версии общества, «ССТэнергомонтаж» указывал в письмах контрагентам на якобы контрафактность продукции «ТЛТ-Инжиниринг», на фальсификацию товара и отстувие у конкурента собственных мощностей для производства саморегулирующихся нагревательных кабелей.