Reuters: итальянская налоговая полиция провела обыски в штаб-квартире Amazon
В Милане прошли обыски в штаб-квартире Amazon в рамках нового расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Налоговая полиция Guardia di Finanza также провела обыски в домах семи менеджеров компании и в офисах аудиторской организации KPMG.
Собеседники агентства рассказали, что расследование было начато в связи с тем, что с 2019 по 2024 гг. у Amazon в Италии была неучтенная постоянная база, а значит, компания должна была платить больше налогов в этой стране, получило новое направление.
Прокуратура Милана начала расследование в отношении компании Amazon EU Sarl, зарегистрированной в Люксембурге, и ее директора Барбары Скарафии по подозрению в сокрытии доходов. По данным следствия, у Amazon было постоянное представительство в Италии еще до августа 2024 г., когда компания заключила соглашение о совместном соблюдении налогового законодательства с налоговой службой Италии.
Обыск в компании KPMG, которая не находится под следствием, был связан с тем, что она входила в число фирм, дававших экспертную оценку действиям, ставшим предметом расследования, рассказали источники Reuters.
Прокуратура также ведет два других расследования в отношении компании: одно связано с предполагаемым уклонением от уплаты налогов в период с 2021 по 2024 гг., а другое — с предполагаемым таможенным и налоговым мошенничеством связанным с импортом из Китая.