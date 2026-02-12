Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Reuters: итальянская налоговая полиция провела обыски в штаб-квартире Amazon

Ведомости

В Милане прошли обыски в штаб-квартире Amazon в рамках нового расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Налоговая полиция Guardia di Finanza также провела обыски в домах семи менеджеров компании и в офисах аудиторской организации KPMG.

Собеседники агентства рассказали, что расследование было начато в связи с тем, что с 2019 по 2024 гг. у Amazon в Италии была неучтенная постоянная база, а значит, компания должна была платить больше налогов в этой стране, получило новое направление.

Прокуратура Милана начала расследование в отношении компании Amazon EU Sarl, зарегистрированной в Люксембурге, и ее директора Барбары Скарафии по подозрению в сокрытии доходов. По данным следствия, у Amazon было постоянное представительство в Италии еще до августа 2024 г., когда компания заключила соглашение о совместном соблюдении налогового законодательства с налоговой службой Италии.

Обыск в компании KPMG, которая не находится под следствием, был связан с тем, что она входила в число фирм, дававших экспертную оценку действиям, ставшим предметом расследования, рассказали источники Reuters.

Прокуратура также ведет два других расследования в отношении компании: одно связано с предполагаемым уклонением от уплаты налогов в период с 2021 по 2024 гг., а другое — с предполагаемым таможенным и налоговым мошенничеством связанным с импортом из Китая.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь