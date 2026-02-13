Дизайнер Hello Kitty Юко Ямагучи покинула свой пост
Дизайнер Юко Ямагучи, работавшая над Hello Kitty с 1980-х гг., покидает японскую компанию Sanrio после более чем 40 лет службы. Об этом сообщает The Japan Times.
71-летняя Ямагучи объявила, что передает руководство над персонажем новому поколению дизайнеров. Sanrio анонсировала, что с конца 2026 г. за дальнейшее развитие Hello Kitty будет отвечать дизайнер под псевдонимом Ая.
Ямагучи родилась 24 октября 1955 г. в префектуре Коти, Япония. Она училась в Университете искусств и дизайна Дзесиби на факультете промышленного дизайна. В Sanrio она пришла в 1978 г. В 1980 г. Ямагути выиграла внутренний конкурс дизайнеров, представив рисунок Hello Kitty, играющей на пианино, и впоследствии стала третьим главным дизайнером Hello Kitty.
Hello Kitty (официальное имя Kitty White) была создана 1 ноября 1974 г. дизайнером Юко Симидзу для компании Sanrio. Но начиная с 1980-х гг. основным разработчиком образа стала Ямагучи. Согласно официальной версии Sanrio, Hello Kitty – это не кошка, а девочка, прибывшая из Лондона в Японию. Она стала одним из самых узнаваемых символов не только в Японии, но и во всем мире. В 2024 г. компания отметила 50-летие персонажа.