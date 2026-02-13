Дизайнер Hello Kitty Юко Ямагучи покинула свой пост

Hello Kitty (официальное имя Kitty White) была создана 1 ноября 1974 г. дизайнером Юко Симидзу для компании Sanrio. Но начиная с 1980-х гг. основным разработчиком образа стала Ямагучи. Согласно официальной версии Sanrio, Hello Kitty – это не кошка, а девочка, прибывшая из Лондона в Японию. Она стала одним из самых узнаваемых символов не только в Японии, но и во всем мире. В 2024 г. компания отметила 50-летие персонажа.