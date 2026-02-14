В работе японской АЭС «Касивадзаки-Карива» выявили неполадки

По данным издания, выяснилось, что прибор, который измеряет изменения нейтронов в корпусе реактора, выведен из строя, поэтому электроэнергия будет вырабатываться с задержкой как минимум на полсуток. После тестового режима, 18 марта, должна запуститься выработка электричества в промышленных масштабах. Еще неизвестно, будет ли компания-оператор корректировать указанные сроки.