В работе японской АЭС «Касивадзаки-Карива» выявили неполадки
Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» работает с перебоями, из-за чего задерживается отправка электроэнергии, передает «РИА Новости» со ссылкой на «Киодо». Перезапуск реактора уже несколько раз откладывался по техническим причинам.
Перезапуск реактора должны были провести 20 января, но перенесли на 21 января. Затем компания-оператор брала паузу, чтобы найти причину технических проблем. Шестой реактор был перезапущен только 9 февраля. Он должен был начать вырабатывать электричество во второй половине дня 15 февраля.
По данным издания, выяснилось, что прибор, который измеряет изменения нейтронов в корпусе реактора, выведен из строя, поэтому электроэнергия будет вырабатываться с задержкой как минимум на полсуток. После тестового режима, 18 марта, должна запуститься выработка электричества в промышленных масштабах. Еще неизвестно, будет ли компания-оператор корректировать указанные сроки.
Последний из семи реакторов АЭС «Касивадзаки-Карива» начал производить электричество в 1997 г. Мощность станции достигла 8,2 ГВт. В 2003 г. ее работа была остановлена из-за нарушений в записях происшествий.