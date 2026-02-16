Wildberries запустил тестовое онлайн-бронирование квартир в новостройках

Для бронирования пользователю необходимо заполнить данные и оплатить услугу, стоимость которой указана в карточке объекта. Заявка передается на платформу «Сделка.рф», которая осуществляет бронирование у застройщика. После одобрения девелопером (до 24 часов) пользователь получает уведомление. Система закрепляет за клиентом выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней — этого времени достаточно для подготовки документов или оформления ипотеки.