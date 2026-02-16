Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries запустил тестовое онлайн-бронирование квартир в новостройках

Ведомости

Опция платного бронирования появилась в разделе «WB Новостройки» в тестовом режиме. Она реализована совместно с платформой «Сделка.рф» и уже доступна в карточках объектов от застройщиков ГК «Точно» и «Неометрия».

На первом этапе сервис работает в 15 крупных городах России. В дальнейшем планируется подключить всех партнеров и расширить географию предложений.

Для бронирования пользователю необходимо заполнить данные и оплатить услугу, стоимость которой указана в карточке объекта. Заявка передается на платформу «Сделка.рф», которая осуществляет бронирование у застройщика. После одобрения девелопером (до 24 часов) пользователь получает уведомление. Система закрепляет за клиентом выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней — этого времени достаточно для подготовки документов или оформления ипотеки.

Директор по развитию бизнеса направления «Недвижимость» компании РВБ Денис Петрушевский пояснил, что сервис призван упростить процесс бронирования для покупателей и повысить конверсию для застройщиков. Он отметил, что теперь квартира бронируется за секунды в любое время суток без необходимости звонить девелоперу в рабочие часы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте