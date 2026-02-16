Wildberries запустил тестовое онлайн-бронирование квартир в новостройках
Опция платного бронирования появилась в разделе «WB Новостройки» в тестовом режиме. Она реализована совместно с платформой «Сделка.рф» и уже доступна в карточках объектов от застройщиков ГК «Точно» и «Неометрия».
На первом этапе сервис работает в 15 крупных городах России. В дальнейшем планируется подключить всех партнеров и расширить географию предложений.
Для бронирования пользователю необходимо заполнить данные и оплатить услугу, стоимость которой указана в карточке объекта. Заявка передается на платформу «Сделка.рф», которая осуществляет бронирование у застройщика. После одобрения девелопером (до 24 часов) пользователь получает уведомление. Система закрепляет за клиентом выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней — этого времени достаточно для подготовки документов или оформления ипотеки.
Директор по развитию бизнеса направления «Недвижимость» компании РВБ Денис Петрушевский пояснил, что сервис призван упростить процесс бронирования для покупателей и повысить конверсию для застройщиков. Он отметил, что теперь квартира бронируется за секунды в любое время суток без необходимости звонить девелоперу в рабочие часы.