«Руспродсоюз» предупредил о возможном дефиците меда
Погодные аномалии 2025 г. в основных медоносных российских регионах и снижение сбора меда могут привести к его дефициту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».
В ассоциации уточнили, что в этом сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на рынке закончились гораздо быстрее обычного. Сорта цветочного разнотравья, которые доступны до весны, находились в большом дефиците к Новому году, а гречишный может может закончиться в феврале.
Закупочные цены на мед с сентября прошлого года увеличились на 30-50% и продолжают расти. Сырье дорожает быстрее, чем торговые сети готовы принимать коррекцию, а окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше, особенно по сортам, которым практически нет альтернатив.
Торговые сети не принимают минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости, и производители прекращают отгрузки по убыточным ценам. Это создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата продукта и ухода добросовестных производителей с рынка. За год рынок покинули два заметных переработчика меда.
9 января ТАСС со ссылкой на Росстандарт сообщил, что ведомство утвердило новый ГОСТ на мед, который установил методику определения содержания сахаров растительного происхождения в продукте. Он направлен на повышение достоверности оценки оригинальности меда и усиление мер против его фальсификации.