«Руспродсоюз» предупредил о возможном дефиците меда

В ассоциации уточнили, что в этом сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на рынке закончились гораздо быстрее обычного. Сорта цветочного разнотравья, которые доступны до весны, находились в большом дефиците к Новому году, а гречишный может может закончиться в феврале.