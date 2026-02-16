Григоренко: власти и бизнес обсуждают идентификацию покупателей на маркетплейсах
Правительство и бизнес обсуждают вопрос идентификации покупателей при приобретении товаров на маркетплейсах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Отдельно сейчас мы с маркетплейсами и с рынком обсуждаем меры на идентификацию покупателя. Потому что на сегодняшний день мы понимаем, кто является продавцом товаров», – сказал он
По заявлению Григоренко, это необходимо для контроля за приобретением товаров 18+, связанных с безопасностью, и др. Он добавил, что в качестве одного из инструментов предлагается внедрение биометрии для подтверждения личности при покупке.
Вице-премьер отметил, что власти совместно с бизнесом разработали федеральный закон, регулирующий деятельность маркетплейсов. Закон о платформенной экономике был принят в 2025 г. Документ ввел более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг.
В частности, площадки обяжут проверять информацию о партнерах через портал «Госуслуги», реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и не допускать к публикации карточки товаров без подтверждения безопасности, маркировки, сертификации и декларации о соответствии.
Его положения вступают в силу с 1 октября этого года, напомнил Григоренко, отметив, что площадки уже перестраивают свою работу под новые правила.