Агрохолдинг «Алтайагроснаб» обращен в доход государства

14 октября также сообщалось, что Фролова обвинили в серии должностных преступлений. Он стал фигурантом дел о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2022 г. он выдал предприятию отрицательное заключение по проектной документации, чтобы принудить заключить договор с аффилированной организацией на сопровождение экспертизы. В результате были сорваны работы по приведению промплощадки угольного предприятия в безопасное состояние, а ущерб государству составил 12,7 млн руб. Аналогичным образом был заблокирован проект по расширению золоотвала, где ущерб превысил 8,6 млн руб.