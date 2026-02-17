Агрохолдинг «Алтайагроснаб» обращен в доход государства
Новосибирский облсуд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб», созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андреем Фроловым. Стоимость актива оценивается более чем в 10 млрд руб., сообщили в Генпрокуратуре РФ.
«Было установлено, что Фролов незаконно совмещал прохождение госслужбы с предпринимательской деятельностью, доход от которой позволял ему приобретать дорогостоящее имущество, вкладывать средства в развитие бизнеса», – пояснили в надзорном ведомстве.
Активы при этом оформлялись на родственников и доверенных лиц, чтобы не отражать их в декларациях.
Чем занимается агрохолдинг:
В ноябре 2025 г. Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск Генпрокуратуры. В доход государства были обращены три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средства, квартира в России, четыре квартиры в Турции, две – в Грузии, одна – в Таиланде, а также ООО «Алтайская транспортная компания». Общая рыночная стоимость этого имущества превысила 460 млн руб. При этом суд отказал в обращении в доход государства группы компаний «Алтайагроснаб».
Генпрокуратура обжаловала решение, после чего апелляционная инстанция постановила обратить агрохолдинг в доход государства. Одновременно суд оставил в силе решение о взыскании с бывшего чиновника и аффилированных с ним лиц активов стоимостью более 460 млн руб. Судебные акты уже вступили в законную силу.
14 октября также сообщалось, что Фролова обвинили в серии должностных преступлений. Он стал фигурантом дел о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2022 г. он выдал предприятию отрицательное заключение по проектной документации, чтобы принудить заключить договор с аффилированной организацией на сопровождение экспертизы. В результате были сорваны работы по приведению промплощадки угольного предприятия в безопасное состояние, а ущерб государству составил 12,7 млн руб. Аналогичным образом был заблокирован проект по расширению золоотвала, где ущерб превысил 8,6 млн руб.