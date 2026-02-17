В России создали трекер финансового здоровья «Карма»

После авторизации через «Госуслуги» сервис проводит анализ информации за три года: оплату налогов, штрафов, ЖКУ, кредитов, наличие исполнительных производств, залогов или признаков банкротства и формирует на основе нее индекс кармы. Показатель позволяет увидеть финансовую ситуацию в динамике, получить рекомендации и при желании поделиться результатами для подтверждения своей надежности.