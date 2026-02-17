Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России создали трекер финансового здоровья «Карма»

Ведомости

Бюро кредитных историй «Скоринг бюро» запустило первый российский бесплатный цифровой сервис для оценки и улучшения финансового здоровья «Карма».

Презентация состоялась в Москве при поддержке экспертов Фонда «Сколково» и Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

После авторизации через «Госуслуги» сервис проводит анализ информации за три года: оплату налогов, штрафов, ЖКУ, кредитов, наличие исполнительных производств, залогов или признаков банкротства и формирует на основе нее индекс кармы. Показатель позволяет увидеть финансовую ситуацию в динамике, получить рекомендации и при желании поделиться результатами для подтверждения своей надежности.

Директор по развитию B2C-направления «Скоринг бюро» Александр Скабара сообщил о планах расширять источники данных и функциональность сервиса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь