В России создали трекер финансового здоровья «Карма»
Бюро кредитных историй «Скоринг бюро» запустило первый российский бесплатный цифровой сервис для оценки и улучшения финансового здоровья «Карма».
Презентация состоялась в Москве при поддержке экспертов Фонда «Сколково» и Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
После авторизации через «Госуслуги» сервис проводит анализ информации за три года: оплату налогов, штрафов, ЖКУ, кредитов, наличие исполнительных производств, залогов или признаков банкротства и формирует на основе нее индекс кармы. Показатель позволяет увидеть финансовую ситуацию в динамике, получить рекомендации и при желании поделиться результатами для подтверждения своей надежности.
Директор по развитию B2C-направления «Скоринг бюро» Александр Скабара сообщил о планах расширять источники данных и функциональность сервиса.