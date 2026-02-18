«Дочка» «Алросы» планирует поставить на баланс 3,5 т золота в 2026 году
Дочерняя компания «Алросы» «Алмазы Анабара» собирается в 2026 г. поставить на государственный баланс 3,5 т россыпного золота на пяти участках недр.
Большая часть прироста запасов будет обеспечена благодаря объектам Хаптасыннах, Куранах, Орто-Старая, Верхнестаринская площадь и верховье реки Серебрянка, которые расположены на территории Оленекского района Якутии.
Исследования на участке недр Хаптасыннах стартовали в 2019 г. В 2024 г. на государственный баланс было поставлено свыше 500 кг золота по временным кондициям. В этом году планируется поставка еще 150 кг драгметалла. Добычные работы на объекте начались в прошлом году, по итогам сезона было добыто 72 кг золота. На других участках прирост запасов будет осуществляться впервые.
Одновременно с этим геологи работают на смежных территориях и ищут россыпные и коренные месторождения золота.
Генеральный директор «Алросы»Павел Маринычев обозначил основней задачей ежегодно пополнять запасы группы, опережая темпы добычи.
«Алмазы Анабара» занимается попутной добычей золота из алмазоносных песков с 2017 г. Сейчас ее общие запасы в Якутии составляют 1,2 т золота. С учетом попутной добычи общий объем производства драгметаллов за 2025 г. достиг 200 кг, в этом году планируется добыть 255 кг.