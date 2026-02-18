«Дочка» «Алросы» планирует поставить на баланс 3,5 т золота в 2026 году

Исследования на участке недр Хаптасыннах стартовали в 2019 г. В 2024 г. на государственный баланс было поставлено свыше 500 кг золота по временным кондициям. В этом году планируется поставка еще 150 кг драгметалла. Добычные работы на объекте начались в прошлом году, по итогам сезона было добыто 72 кг золота. На других участках прирост запасов будет осуществляться впервые.