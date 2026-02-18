ОАО «РЖД» выделит на развитие Восточного полигона 33,8 млрд рублей в 2026 году
Холдинг продолжит работы по электрификации участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань в Хабаровском крае. Его общая протяженность составляет 870 км. Этот отрезок пути соединяет восточную часть Транссиба и БАМа с выходом к морским портам в Татарском проливе. Электрификация позволит увеличить его провозную способность.
Завершен монтаж тяговых трансформаторов и силового оборудования на шести тяговых подстанциях линии Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. Объекты находятся на станциях Эльбан, Алькан, Джелюмкен, Сельгон, Литовко и Комсомольск-Сортировочный. Строители установили 9800 опор контактной сети и протянули 120 км контактного провода. Для обеспечения безопасности движения поездов уложено почти 2000 км линий связи, сигнализации и автоблокировки.
Перевод на электротягу участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре (350 км) планируется завершить в этом году, финального отрезка до Советской Гавани – в 2027 г. В общей сложности программа электрификации включает строительство 15 и реконструкцию двух тяговых подстанций и монтаж 1700 км контактной сети.
Перевод линии на электротягу имеет стратегическое значение для экономики Дальнего Востока. Это позволит увеличить провозную способность и сократить эксплуатационные расходы и выбросы углекислого газа (СО2) в связи с отказом от использования тепловозов. Модернизация энергосистемы холдинга также создает условия для подключения к сетям компании жилых и промышленных объектов в прилегающих населенных пунктах.