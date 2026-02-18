ОАО «РЖД» выделит на развитие Восточного полигона 33,8 млрд рублей в 2026 году

Перевод линии на электротягу имеет стратегическое значение для экономики Дальнего Востока. Это позволит увеличить провозную способность и сократить эксплуатационные расходы и выбросы углекислого газа (СО2) в связи с отказом от использования тепловозов. Модернизация энергосистемы холдинга также создает условия для подключения к сетям компании жилых и промышленных объектов в прилегающих населенных пунктах.