ОАО «РЖД» продаст Рижский вокзал в ближайшее время

Анна Бойцова

Здание Рижского вокзала продадут с торгов в ближайшее время. Об этом заявила заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Екатерина Кривошеева.

«Это позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог», – сообщила Кривошеева (цитата по «РИА Новости»).

13 февраля правительство согласовало продажу здания вокзала, соответствующее распоряжение подписано премьером Михаилом Мишустиным. Здание будет реализовано через открытый аукцион с начальной ценой в размере рыночной стоимости.

Рижский вокзал был открыт в 1901 г., его построили в русском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в 2003 г. оно было реконструировано. На вокзале снимали сцены из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате», «Вокзал для двоих» и др.

