ОАО «РЖД» продаст Рижский вокзал в ближайшее время

Рижский вокзал был открыт в 1901 г., его построили в русском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в 2003 г. оно было реконструировано. На вокзале снимали сцены из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате», «Вокзал для двоих» и др.