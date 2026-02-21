В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара («Пашковский») сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничительные меры вводились ранее для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация в 08:25 ввела ограничения на работу пяти аэропортов Приволжья. Под временные меры попали воздушные гавани Самары («Курумоч»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Ульяновска («Баратаевка») и Чебоксар. Прием и выпуск самолетов временно приостановлены.
В 09:10 временные ограничения на рейсы ввели в Ижевске.