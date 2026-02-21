Франция нарастила импорт российского титана до исторического максимума

Четыре страны ЕС в 2025 г. установили рекорды по закупкам российского титана за несколько лет. Эстония нарастила импорт до 4,9 млн евро (впервые с 2017 г.), Австрия и Румыния – до 3,3 и 1,2 млн евро (с 2022 г.), Польша – до 130,7 тыс евро (с 2023 г.).