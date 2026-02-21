Газета
Главная / Бизнес /

Франция нарастила импорт российского титана до исторического максимума

Ведомости

Франция по итогам 2025 г. нарастила импорт титана из России до исторического максимума. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В 2025 г. французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 млн евро, тогда как в 2024 г. – на 108,6 млн. Закупки увеличились на 19,6% в годовом выражении. Сумма в 129,9 млн евро стала максимальной с 1992 г. (более ранних данных Евростат не предоставляет).

Четыре страны ЕС в 2025 г. установили рекорды по закупкам российского титана за несколько лет. Эстония нарастила импорт до 4,9 млн евро (впервые с 2017 г.), Австрия и Румыния – до 3,3 и 1,2 млн евро (с 2022 г.), Польша – до 130,7 тыс евро (с 2023 г.).

