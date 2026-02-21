«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Нячанг до 12 в неделю

7 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что в 2025 г. россияне совершили 689 714 визитов во Вьетнам, побив рекорд 2019 г. (646 524 поездок). Это на 196,9% больше, чем в 2024 г. Всего в прошлом году страну посетили 21,2 млн иностранных туристов (+20,4% г/г.). Россия заняла седьмое место в топ-10 ключевых въездных рынков Вьетнама.