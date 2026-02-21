Газета
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Нячанг до 12 в неделю

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» с 6 марта 2026 г. увеличит частоту рейсов из Москвы в город Нячанг в провинции Кханьхоа во Вьетнаме с 9 до 12 в неделю. Об этом сообщил перевозчик в Telegram-канале.

Новые дополнительные рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Обратные полеты из Нячанга планируются по четвергам, субботам и понедельникам.

«Аэрофлот» впервые запустил регулярные рейсы в Нячанг в марте прошлого года. Авиакомпания выполняет регулярные полеты в город из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

7 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что в 2025 г. россияне совершили 689 714 визитов во Вьетнам, побив рекорд 2019 г. (646 524 поездок). Это на 196,9% больше, чем в 2024 г. Всего в прошлом году страну посетили 21,2 млн иностранных туристов (+20,4% г/г.). Россия заняла седьмое место в топ-10 ключевых въездных рынков Вьетнама.

