Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

США увеличили импорт российских сладостей до максимума с 2021 года

Ведомости

Соединенные Штаты по итогам 2025 г. увеличили импорт сладостей из России на 13% – до максимальных объемов с 2021 г. Об этом пишет «РИА Новости», изучив данные американской статслужбы. Анализ охватил поставки шоколада, мучных изделий и кондитерской продукции на основе сахара.

Общая стоимость сладостей, ввезенных в США в 2025 г., составила почти $6,6 млн, что на 13% больше, чем в 2024 г. Сумма стала максимальной с 2021 г. ($10,3 млн).

Больше всего американцы потратили на шоколад – $2,8 млн, на мучные изделия (пирожные, вафли, печенье) – $2,5 млн, на сладости из сахара – $1,3 млн. Импорт в последних двух категориях вырос на 17 % и достиг максимумов с 2022 г.

В декабре поставки составили $362 200: в месячном выражении они снизились в 2,2 раза (до минимума с августа), но в годовом выросли на треть.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь