США увеличили импорт российских сладостей до максимума с 2021 года
Соединенные Штаты по итогам 2025 г. увеличили импорт сладостей из России на 13% – до максимальных объемов с 2021 г. Об этом пишет «РИА Новости», изучив данные американской статслужбы. Анализ охватил поставки шоколада, мучных изделий и кондитерской продукции на основе сахара.
Общая стоимость сладостей, ввезенных в США в 2025 г., составила почти $6,6 млн, что на 13% больше, чем в 2024 г. Сумма стала максимальной с 2021 г. ($10,3 млн).
Больше всего американцы потратили на шоколад – $2,8 млн, на мучные изделия (пирожные, вафли, печенье) – $2,5 млн, на сладости из сахара – $1,3 млн. Импорт в последних двух категориях вырос на 17 % и достиг максимумов с 2022 г.
В декабре поставки составили $362 200: в месячном выражении они снизились в 2,2 раза (до минимума с августа), но в годовом выросли на треть.