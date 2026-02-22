С ноября в России вступит в силу новый ГОСТ на растворимый кофе
Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на растворимый кофе, который вступит в силу в ноябре 2026 г. Об этом сообщает «РИА Новости». Прежний стандарт действовал еще с января 1994 г.
Главные изменения коснулись самого определения продукта. Если раньше под растворимым кофе понималась исключительно порошкообразная субстанция, то теперь это понятие официально распространяется на гранулированный и сублимированный кофе.
Производителям сделали послабление в отношении внешнего вида. Прежний ГОСТ требовал полного отсутствия комочков в порошке. Новый стандарт допускает наличие неплотных комочков, которые легко разрушаются от легкого воздействия.
Время растворения в горячей воде осталось прежним – 30 секунд. В холодной воде кофе по-прежнему должен растворяться за три минуты. Однако для гранулированного кофе сделали исключение: если в нем есть единичные спекшиеся частицы, процесс может занять до 2,5 минуты.
Существенно расширился и перечень разрешенного сырья. Теперь при производстве растворимого кофе можно использовать продукты растительного происхождения, а также различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее список был строго регламентирован и включал конкретные позиции – от цикория до ржи.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.