В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск рейсов
В международном аэропорту Калуги («Грабцево») введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Как уточнили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О сроках действия ограничений не сообщается.
21 февраля в 20.28 мск в калужском аэропорту уже вводили аналогичные меры, ограничения были сняты в 4.16 мск.
22 февраля запрет на прием и отправку воздушных судов также действовал в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Ярославля. Воздушные гавани уже возобновили работу в штатном режиме.