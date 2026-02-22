Газета
Главная / Бизнес /

В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск рейсов

Ведомости

В международном аэропорту Калуги («Грабцево») введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Как уточнили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О сроках действия ограничений не сообщается.

21 февраля в 20.28 мск в калужском аэропорту уже вводили аналогичные меры, ограничения были сняты в 4.16 мск.

22 февраля запрет на прием и отправку воздушных судов также действовал в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Ярославля. Воздушные гавани уже возобновили работу в штатном режиме.

