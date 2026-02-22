С марта в России обновят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов

Приказ Минтранса также четко фиксирует временные рамки предоставления услуг пассажирам задержанных рейсов. Питьевая вода теперь предоставляется в течение часа после двух часов ожидания, горячее питание и напитки – в течение двух часов после первых четырех часов ожидания, а размещение в гостинице должно быть обеспечено не позднее двух часов после восьми часов ожидания днем и после шести часов ожидания ночью. Как отметил Пантелеев, ранее бесплатные напитки предлагались через два часа задержки, а горячее питание – через четыре. Теперь это три и шесть часов соответственно.