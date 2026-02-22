С марта в России обновят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов
Минтранс РФ утвердил изменения в правилах авиаперевозок, которые вступают в действие с 1 марта, пишет ТАСС. Нововведения расширяют перечень оснований для вынужденного возврата билетов, включая невозвратные тарифы, а также регламентируют сроки предоставления услуг при задержках рейсов.
Теперь вернуть невозвратный билет можно будет при задержке рейса более чем на 30 минут, вылете раньше указанного в билете времени, болезни близкого родственника. В министерстве пояснили, что перечень оснований для признания отказа от перевозки вынужденным был расширен. К таким основаниям теперь отнесены: непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, а также неправильное оформление билета со стороны перевозчика либо уполномоченного агента.
Пассажиры, опоздавшие на первый сегмент перелета, смогут сохранить обратный билет. Как пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, раньше при неявке на рейс «туда» пассажиры автоматически теряли и обратный билет, но теперь правила обязывают авиакомпании информировать о порядке действий в такой ситуации.
Приказ Минтранса также четко фиксирует временные рамки предоставления услуг пассажирам задержанных рейсов. Питьевая вода теперь предоставляется в течение часа после двух часов ожидания, горячее питание и напитки – в течение двух часов после первых четырех часов ожидания, а размещение в гостинице должно быть обеспечено не позднее двух часов после восьми часов ожидания днем и после шести часов ожидания ночью. Как отметил Пантелеев, ранее бесплатные напитки предлагались через два часа задержки, а горячее питание – через четыре. Теперь это три и шесть часов соответственно.
По новым правилам дети, путешествующие с любым взрослым по России (в эконом‑классе), получат скидку 50%, если билеты оформлены вместе. Кроме того, семьи с двумя и более детьми до 12 лет смогут рассчитывать на соседние места в самолете. Соседними считаются места в одном ряду, не разделенные проходом, а при большом количестве детей допускается рассадка в одном ряду через проход или на соседних рядах впереди или позади.