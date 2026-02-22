Ограничения в аэропортах Москвы привели к отменам и задержкам рейсов «Аэрофлота»
«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание в связи с введенными 22 февраля временными ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил перевозчик.
Часть рейсов переносится, некоторые отменяются, а отдельные воздушные суда направляются на запасные аэродромы. Рейсы, ушедшие на запасные аэродромы, вернутся в Москву, как только будет получено разрешение на посадку.
Росавиация ввела ограничения на полеты во всех аэропортах Москвы из-за угрозы опасности БПЛА. За час на подлете к Москве было сбито 11 беспилотников. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в 15.25 мск, в 16.39 их сняли.
В 17.20 мск аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вновь столкнулись с ограничениями, сообщила Росавиация.