Ограничения в аэропортах Москвы привели к отменам и задержкам рейсов «Аэрофлота»

Росавиация ввела ограничения на полеты во всех аэропортах Москвы из-за угрозы опасности БПЛА. За час на подлете к Москве было сбито 11 беспилотников. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в 15.25 мск, в 16.39 их сняли.