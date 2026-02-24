Пиццерии «Додо пицца» станут pet-friendly после скандала с бродячей собакой

Овчиников публично принес извинения курьеру за неподобающую рабочую коммуникацию управляющей и заверил, что сеть детально разберется с обоснованностью расторжения договора с ним. Сейчас управляющую отстранили от работы. Он добавил, что был бы рад, если бы Михаил вернулся в компанию и работал над развитием программ, связанных с поддержкой животных.