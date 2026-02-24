Пиццерии «Додо пицца» станут pet-friendly после скандала с бродячей собакой
Пиццерии «Додо пицца» в России станут pet-friendly после скандала с бродячей собакой и увольнением курьера Михаила, который позаботился о ней. Об этом сообщил основатель сети Федор Овчинников в Telegram-канале.
В феврале курьер «Додо Пиццы» в Челябинске укрыл фирменным пледом сети бродячую собаку по имени Додобоня, которая замерзала на крыльце. Управляющая пиццерии после этого заявила: «Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой». После этого Михаила уволили.
В «Додо пицце» заявили, что прекращение отношений с курьером планировалось еще до ситуации с собакой. В соцсетях призвали бойкотировать сеть.
Овчиников публично принес извинения курьеру за неподобающую рабочую коммуникацию управляющей и заверил, что сеть детально разберется с обоснованностью расторжения договора с ним. Сейчас управляющую отстранили от работы. Он добавил, что был бы рад, если бы Михаил вернулся в компанию и работал над развитием программ, связанных с поддержкой животных.
Основатель сети уточнил, что «Додо пицца» возьмет на себя все расходы на содержание Додобони в приюте в Челябинске и на постоянной основе готова оказывать приюту финансовую и информационную поддержку. Сеть также начнет системно помогать приютам домашних животных.