Школа авторов VK запустила интенсив после новости о ее возможном закрытии

24 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на медиа- и ИТ-рынке писал, что VK может закрыть свою Школу авторов. Информацию газете также подтвердил собеседник, близкий к компании. По словам источников, программу обучения блогеров хотят закрыть для оптимизации бюджетов и из-за недостатка пользовательского контента на платформе «VK Видео».