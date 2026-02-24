Газета
Школа авторов VK запустила интенсив после новости о ее возможном закрытии

Школа авторов VK объявила об открытии регистрации на образовательный интенсив для блогеров.

Экспертом и спикером интенсива выступит креатор Ксения Смолина, которая работала с «Кофеманией», «Л’Этуаль», Pusy, Look Online и другими брендами. После обучения эксперты школы определят лучших участников и предоставят им доступ к закрытой онлайн-встрече с экспертом, где им будут даны рекомендации по контенту.

24 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на медиа- и ИТ-рынке писал, что VK может закрыть свою Школу авторов. Информацию газете также подтвердил собеседник, близкий к компании. По словам источников, программу обучения блогеров хотят закрыть для оптимизации бюджетов и из-за недостатка пользовательского контента на платформе «VK Видео».

Представитель холдинга сообщил изданию, что VK не планирует закрывать Школу авторов. Он уточнил, что компания намерена усилить работу с авторами на всех платформах, а грантовые программы для авторов продолжат работать.

VK запустил Школу авторов в 2023 г. в формате бесплатных курсов для блогеров холдинга.

