Осьмакова назвала ключевые точки роста биоиндустрии
Ключевыми точками роста биоиндустрии станут сильный сектор агропромышленного комплекса (АПК), пищевой сектор, нефтехимия. Об этом заявила «Ведомостям» заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова.
«В нашей стране сильный сектор АПК, пищевой сектор, нефтехимия. Я считаю, что именно они и станут ключевыми точками роста биоиндустрии», – сказала она.
По словам Осьмаковой, компании из традиционных отраслей сейчас диверсифицируют свою деятельность за счет создания биотехподразделений: «То есть классическая фарма идет в биофарму». Также предприятия АПК, которые занимались базовой переработкой, идут в глубокую переработку, а предприятия пищевой индустрии, которые закупали ингредиенты, начинают сами их производить.
Нефтехимическая отрасль диверсифицируется за счет включения технологий, связанных с биосинтезом, а предприятия, производящие полимеры, смотрят в сторону биополимеров. «Это простые примеры, где мы видим возможность синергии с традиционными отраслями. В традиционных отраслях есть запас прочности», – отметила Осьмакова.
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий накануне отметил, что в 2026 г. приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача – обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере. Глава государства поручил подготовить стратегию формирования биоэкономики до середины XXI в.