Simple Group выпустила безалкогольный джин

Simple Group выпустила премиальный безалкогольный джин Hoppers Gin 0%. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Это первый собственный продукт группы в сегменте безалкогольных спиртов. Джин дополнит ее основную линейку, в которую входят вкусовые джины, а также тоники.

По данным IWSR, безалкогольный сегмент будет расти примерно на 7% ежегодно с 2024 по 2028 г. в 10 ключевых рынках по всему миру. В Simple Group также указали на рост интереса к безалкогольным напиткам в России. К примеру, продажи безалкогольного вина в крупном ритейле и винотеках SimpleWine в 2025 г. выросли в 1,5 раза.

Simple Group – один из лидеров России в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибутор и ритейлер с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 4500 вин из 42 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков и минеральной воды.

