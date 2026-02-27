Simple Group выпустила безалкогольный джин

По данным IWSR, безалкогольный сегмент будет расти примерно на 7% ежегодно с 2024 по 2028 г. в 10 ключевых рынках по всему миру. В Simple Group также указали на рост интереса к безалкогольным напиткам в России. К примеру, продажи безалкогольного вина в крупном ритейле и винотеках SimpleWine в 2025 г. выросли в 1,5 раза.