Вылов осьминогов в России вырос на 44% в 2025 году
Российские рыбаки по итогам 2025 г. добыли 145 т осьминогов. Это на 44% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил Рыбный союз.
По его данным, вылов осьминогов в России в последние 10 лет колеблется. С 318 т в 2016 г. объем добычи упал почти в 10 раз и составил 31 т к 2017 г. Следующие четыре года вылов рос и достиг 165 т в 2022 г. После этого вновь началось сокращение до 101 т в 2024 г.
В стране добывают осьминогов в небольшом объеме на Дальнем Востоке и в Северо-Западной части Тихого океана (Курилы, Сахалин, Камчатка, Приморье).
Спрос на осьминогов на российском рынке морепродуктов растет. В прошлом году поставки из-за рубежа возросли на фоне улучшения ситуации с выловом. Суммарный объем импорта осьминогов в страну за 2025 г. увеличился на 25% в весе и на 30% в деньгах и достиг 1600 т на около $13 млн. Ключевыми поставщиками стали Китай, Вьетнам, Индонезия, Марокко, Египет, Индия и Таиланд.
30 января Рыбный союз объявил, что российский экспорт рыбы и морепродуктов в 2025 г. сохранился на уровне 2024 г. в весе и увеличился на 14% в деньгах и достиг 2,1 млн т на $6 млрд.
Первое место по объему поставок в денежном выражении занял Китай с долей порядка 57% в натуральном и ценовом выражении. Экспорт в страну сократился на 6% в физическом выражении и вырос на 13% в денежном до 1,2 млн т на $3,4 млрд. Второе место заняла Япония с долей 6% в весе и 16% в деньгах. Поставки в страну возросли на 9% в натуральном выражении и на 10% в стоимостном и составили 118 000 т на $952 млн. На третьем месте находится Южная Корея. Ее доля в российском экспорте составила 13% в весе и 16% в деньгах. Поставки в республику снизились на 3% в натуральном выражении и возросли на 5% в стоимостном до 271 000 т на $944 млн.