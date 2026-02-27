Вылов осьминогов в России вырос на 44% в 2025 году

Первое место по объему поставок в денежном выражении занял Китай с долей порядка 57% в натуральном и ценовом выражении. Экспорт в страну сократился на 6% в физическом выражении и вырос на 13% в денежном до 1,2 млн т на $3,4 млрд. Второе место заняла Япония с долей 6% в весе и 16% в деньгах. Поставки в страну возросли на 9% в натуральном выражении и на 10% в стоимостном и составили 118 000 т на $952 млн. На третьем месте находится Южная Корея. Ее доля в российском экспорте составила 13% в весе и 16% в деньгах. Поставки в республику снизились на 3% в натуральном выражении и возросли на 5% в стоимостном до 271 000 т на $944 млн.