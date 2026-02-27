Добыча нефти в США в декабре упала до шестимесячного минимума
Согласно ежемесячному отчету управления энергетической информации минэнерго США (EIA), добыча нефти в стране снизилась до 13,7 млн баррелей в сутки. Это стало самым низким показателем за последние полгода, передает Bloomberg.
Опубликованные данные свидетельствуют о сокращении примерно на 182 000 баррелей в сутки по сравнению с предварительными еженедельными оценками ведомства за декабрь. Период охватывает время, когда на рынок давили ожидания глобального избытка предложения, в том числе из-за планов ОПЕК+ восстановить уровень добычи, отмечает агентство.
Общая добыча жидких углеводородов (включая конденсат) в декабре снизилась до 21,3 млн баррелей в сутки, что на 1,8% ниже показателя предыдущего месяца.
Показатели спроса на бензин, авиатопливо и дизельное топливо в целом совпали с еженедельными оценками EIA. При этом в декабре спрос на дизель незначительно превысил уровень прошлого года на фоне холодной погоды и снегопадов на Восточном побережье, что привело к повышенному спросу и дефициту этого вида топлива в январе.