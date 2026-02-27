Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Добыча нефти в США в декабре упала до шестимесячного минимума

Ведомости

Согласно ежемесячному отчету управления энергетической информации минэнерго США (EIA), добыча нефти в стране снизилась до 13,7 млн баррелей в сутки. Это стало самым низким показателем за последние полгода, передает Bloomberg.

Опубликованные данные свидетельствуют о сокращении примерно на 182 000 баррелей в сутки по сравнению с предварительными еженедельными оценками ведомства за декабрь. Период охватывает время, когда на рынок давили ожидания глобального избытка предложения, в том числе из-за планов ОПЕК+ восстановить уровень добычи, отмечает агентство.

Общая добыча жидких углеводородов (включая конденсат) в декабре снизилась до 21,3 млн баррелей в сутки, что на 1,8% ниже показателя предыдущего месяца.

Показатели спроса на бензин, авиатопливо и дизельное топливо в целом совпали с еженедельными оценками EIA. При этом в декабре спрос на дизель незначительно превысил уровень прошлого года на фоне холодной погоды и снегопадов на Восточном побережье, что привело к повышенному спросу и дефициту этого вида топлива в январе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь