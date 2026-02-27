Добыча нефти в США в декабре упала до шестимесячного минимума

Показатели спроса на бензин, авиатопливо и дизельное топливо в целом совпали с еженедельными оценками EIA. При этом в декабре спрос на дизель незначительно превысил уровень прошлого года на фоне холодной погоды и снегопадов на Восточном побережье, что привело к повышенному спросу и дефициту этого вида топлива в январе.