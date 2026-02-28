Газета
Ространснадзор проводит проверку Azur Air из‑за ряда нарушений

Ведомости

Ространснадзор начал проверку Azur Air из-за многочисленных нарушений в деятельности авиакомпании, включая систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров. По запросу службы Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика.

Целью проверки является всесторонняя оценка деятельности Azur Air на соответствие требованиям федеральных авиационных правил и выявление системных проблем, влияющие на безопасность полетов и качество обслуживания клиентов. В рамках проверки инспектора Ространснадзора изучат эксплуатационную и техническую документацию, проверят квалификацию летного и технического персонала, оценят состояние авиапарка и проанализируют статистику выполнения рейсов.

Проверка не влияет на операционную деятельность авиакомпании, она работает в плановом режиме и выполняет все запланированные рейсы. Проверки будет проводиться до 5 марта. По ее итогам будут приниматься меры реагирования в соответствии с законодательством России. При подтверждении нарушений к перевозчику могут применить санкции, вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта.

Авиакомпания Azur Air осуществляет рейсы на внутренних и международных воздушных линиях. География вылетов перевозчика охватывает 20 российских городов в центральной и южной частях страны, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

