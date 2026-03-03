«Байкал Электроникс» поставит 1,5 млн чипов производителю АСУ ТП «Реглаб»

Сам микроконтроллер использует отечественные ядра от санкт-петербургской компании Cloudbear, построенные на открытой архитектуре RISC-V. Cloudbear на 34% принадлежит инвесткомпании «Вартон». Бенефициарами «Вартона», писал Forbes в мае 2025 г., являются Денис Фролов и Илья Сивцев. Они же являются бенефициарами «Байкал электроникс» и «Группа Астра». Структура владения компаний скрыта в ЕГРЮЛ.