«Байкал Электроникс» поставит 1,5 млн чипов производителю АСУ ТП «Реглаб»
Разработчик отечественных чипов «Байкал электроникс» и разработчик и производитель систем промышленной автоматизации «Реглаб» заключили контракт на поставку 1,5 млн микроконтроллеров Baikal-U в течение пяти лет. Сумма контракта составила около 1 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.
Первая поставка объемом 150 000 штук запланирована на первое полугодие 2026 г. Стоимость первой партии составляет более 100 млн руб., добавил представитель «Реглаб». Компания «Реглаб» стала первым крупным промышленным покупателем серийных микроконтроллеров Baikal-U для встраивания их в свои решения в области АСУ ТП.
О, том, что «Байкал электроникс» запустил серийное производство универсального микроконтроллера Baikal-U – аналога микроконтроллера от европейской STMicroelectronics, «Ведомости» писали в сентябре 2025 г.
Микроконтроллер предназначен для применения в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в составе комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), датчиков безопасности, приборов учета, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IоТ), а также в системах управления беспилотными аппаратами.
Сам микроконтроллер использует отечественные ядра от санкт-петербургской компании Cloudbear, построенные на открытой архитектуре RISC-V. Cloudbear на 34% принадлежит инвесткомпании «Вартон». Бенефициарами «Вартона», писал Forbes в мае 2025 г., являются Денис Фролов и Илья Сивцев. Они же являются бенефициарами «Байкал электроникс» и «Группа Астра». Структура владения компаний скрыта в ЕГРЮЛ.