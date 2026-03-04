ФАС обнаружила признаки незаконного использования стиля «Мираторга»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки незаконного использования фирменного стиля компании «Мираторг». Об этом сообщило ведомство.
Речь идет об упаковках куриных наггетсов, которые компания производит с 2021 г.
По данным ФАС, компании «Стародворские колбасы» и «Мясная галерея», которые входят в группу «Аби», в 2024 г. приобрели эксклюзивные права на комбинированные товарные знаки, после чего начали использовать их для оформления упаковок своих куриных наггетсов под брендом «Курушки». Впоследствии компании изменили внешний вид упаковок, сделав их максимально похожими на наггетсы «Мираторга».
Это может ввести потребителей в заблуждение относительно производителей и способствовать неправомерному использованию репутации холдинга «Мираторг», отмечает служба.
В связи с этим ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении данных компаний. Комиссия ведомства также проверит, насколько действия компаний «Стародворские колбасы» и «Мясная галерея» соответствуют требованиям Закона о защите конкуренции.