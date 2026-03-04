ФАС обнаружила признаки незаконного использования стиля «Мираторга»

По данным ФАС, компании «Стародворские колбасы» и «Мясная галерея», которые входят в группу «Аби», в 2024 г. приобрели эксклюзивные права на комбинированные товарные знаки, после чего начали использовать их для оформления упаковок своих куриных наггетсов под брендом «Курушки». Впоследствии компании изменили внешний вид упаковок, сделав их максимально похожими на наггетсы «Мираторга».