Доля женщин с онлайн-бизнесом по-прежнему превышает долю мужчин
В России по итогам 2025 г. доля женщин, развивающих онлайн-бизнес, превышает долю мужчин – 51% против 49%. Такие данные получил «Т-бизнес» в рамках аналитического проекта T-Data.
Исследование показало, что доля предпринимательниц в этом сегменте сокращается. Год назад соотношение было 53% к 47%. В офлайне доля женщин сохраняется на уровне 48% – против 52% мужчин. Кроме того, среди селлеров в статусе ИП женщин больше (52%), чем мужчин, но среди руководителей ООО – намного меньше (34%).
Среди самозанятых – 43% женщин, среди ИП – 42%, а среди руководителей ООО – 30%. Аналитика показывает, что отдельно заметен «эффект масштаба» – чем крупнее бизнес, тем меньше доля женщин.
«Т-бизнес» пишет, что 98% всех бизнесов, открытых женщинами, приходятся на микробизнес, оборот которого не превышает 120 млн руб. в год, а мужчинами – 96%.
Женщины-предпринимательницы чаще совершают личные траты онлайн – 49% всех расходов. У мужской части доля онлайн-покупок составляет 39%. При этом в среднем женщины-предпринимательницы тратят в месяц на 28% меньше, чем мужчины, – 188 037 руб. против 241 616 руб.
Исследование основано на обезличенных данных клиентов «Т-бизнеса», сервиса регистрации самозанятости Т-банка и данных ФНС за 2025 г.