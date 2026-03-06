Доля женщин с онлайн-бизнесом по-прежнему превышает долю мужчин

Исследование показало, что доля предпринимательниц в этом сегменте сокращается. Год назад соотношение было 53% к 47%. В офлайне доля женщин сохраняется на уровне 48% – против 52% мужчин. Кроме того, среди селлеров в статусе ИП женщин больше (52%), чем мужчин, но среди руководителей ООО – намного меньше (34%).