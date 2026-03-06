Bloomberg: в Дубае продают золото с большим дисконтом из-за проблем с вывозом

Проблемы также возникли с поставками доре – полуобработанных золотых слитков, отливаемых на месторождениях. Индийский переработчик драгоценных металлов MMTC-PAMP получает около 10% такого сырья с месторождений на Ближнем Востоке, но эти поставки были нарушены, сообщил генеральный директор компании Самит Гуха. По его словам, логистические расходы по новым контрактам из других регионов выросли на 60–70% с начала войны.