Bloomberg: в Дубае продают золото с большим дисконтом из-за проблем с вывозом
Золото в Дубае начали продавать со значительной скидкой на фоне войны на Ближнем Востоке, которая привела к отмене авиарейсов и осложнила вывоз слитков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники на рынке.
По их данным, многие покупатели приостановили новые заказы, не желая оплачивать резко выросшие расходы на доставку и страхование без гарантии быстрой поставки. В результате трейдеры предлагают скидки до $30 за унцию.
Как пишет Bloomberg, обычно золото перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов, но из-за ограничений на авиаперелеты часть поставок оказалась заблокированной. По словам источников, 6 марта многие партии металла все еще оставались в Дубае, хотя часть слитков начала отправляться рейсами с середины недели.
Участники рынка из-за рисков также не спешат перевозить золото в аэропорты соседних стран, таких как Саудовская Аравия или Оман, наземным транспортом.
Задержки поставок уже привели к краткосрочному дефициту золота в Индии, отметила глава аналитического подразделения индийской компании Augmont Enterprises Рениша Чайнани. По словам консультанта по Южной Азии компании Metals Focus Чирага Шета, индийские покупатели пока могут позволить себе ждать, поскольку спрос остается умеренным, а запасы выросли после значительного импорта в январе.
С начала года золото подорожало почти на 20% и теперь стоит более $5000 за унцию. При этом, как пишет Bloomberg, цены остаются нестабильными и на этой неделе рынок ощутил давление из-за роста курса доллара.
Проблемы также возникли с поставками доре – полуобработанных золотых слитков, отливаемых на месторождениях. Индийский переработчик драгоценных металлов MMTC-PAMP получает около 10% такого сырья с месторождений на Ближнем Востоке, но эти поставки были нарушены, сообщил генеральный директор компании Самит Гуха. По его словам, логистические расходы по новым контрактам из других регионов выросли на 60–70% с начала войны.
Сбои в авиасообщении возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ходе ударов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других официальных лиц. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.