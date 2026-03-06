Газета
Главная / Бизнес /

В России выросли продажи сыров с плесенью

Ведомости

Продажи сыров с плесенью в России в 2025 г. увеличились на 6% по сравнению с 2024 г. и достигли 7,3 млн кг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Лидерами по потреблению этого вида сыра на 1000 человек стали Санкт-Петербург (134,23 кг), Москва (129,35 кг) и Московская область (105,33 кг).

Сыры с плесенью производят с использованием специально культивируемых грибков, которые формируют характерный вкус и аромат продукта и при этом безопасны для человека. В зависимости от культуры грибка плесень может быть белой, голубой, красной или зеленой.

Наибольшим спросом в прошлом году пользовались сыры с белой плесенью – прежде всего сорта «Бри» и «Камамбер». Их продажи составили 870 000 кг и 405 000 кг соответственно. Среди сыров с голубой плесенью лидером стал сорт GrandBlu, продажи которого достигли 355 000 кг, уточнили в ЦРПТ.

