С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши

Стандарт охватывает карандаши в деревянном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, и предъявляет требования к продукции, поставляемой как на внутренний рынок, так и на экспорт. Отмечается, что механические карандаши и изделия специального назначения данным стандартом не регулируются.