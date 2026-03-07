С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на карандаши, который начнет действовать с 1 сентября. Об этом говорится в соответствующем документе.
Стандарт охватывает карандаши в деревянном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, и предъявляет требования к продукции, поставляемой как на внутренний рынок, так и на экспорт. Отмечается, что механические карандаши и изделия специального назначения данным стандартом не регулируются.
Технические требования устанавливают, что стержень карандаша должен быть симметрично расположен относительно продольной оси, а торцы – строго перпендикулярны ей. Кроме того, каждый карандаш должен иметь четкую и контрастную маркировку, включающую товарный знак или наименование производителя, а также информацию о степени твердости (для чернографитных моделей).
Разработчиком стандарта выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.