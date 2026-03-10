Цены на нефть возобновили рост после информации о минировании Ормузского пролива
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 г. продолжила расти после новостей о возможном минировании Ормузского пролива. Котировки выросли с $88,7 за баррель в 21:31 мск до $92,32 в 23:49. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
10 марта цена снижалась на $5 за баррель после информации главы минэнерго США о том, что ВМС США сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив. Затем котировки повысились на $5 за баррель после опровержения этих сведений Белым домом.
Вечером телеканал CBS News сообщил, что разведка США получила информацию, что Иран якобы начал минирование Ормузского пролива. Источники рассказали телеканалу, что подобные решения могут полностью заблокировать движение танкеров через пролив, где проходит около 20% мировых поставок нефти.
После этого сведения о минировании также подтвердил телеканал CNN со ссылкой на источники. Как отметили авторы материала, пока этот процесс не носит масштабный характер: в течение последних дней было установлено несколько десятков мин. При этом страна вполне может разместить в проливе сотни мин.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, потребовал от Ирана очистить Ормузский пролив от возможных морских мин. При этом он признал, что у Вашингтона нет данных о том, что минирование началось.