Цены на нефть возобновили рост после информации о минировании Ормузского пролива

После этого сведения о минировании также подтвердил телеканал CNN со ссылкой на источники. Как отметили авторы материала, пока этот процесс не носит масштабный характер: в течение последних дней было установлено несколько десятков мин. При этом страна вполне может разместить в проливе сотни мин.