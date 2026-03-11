Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Forbes: состояние Павла Дурова сократилось в два раза за год

Ведомости

В 2025 г. состояние сооснователя Telegram Павла Дурова сократилось в два раза, составив $6,6 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Годом ранее состояние Дурова составляло $17,1 млрд. Эксперты объясняют изменения существенным ухудшением конъюнктуры рынка.

Впервые Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 г. Тогда Forbes оценил его состояние в $600 млн для рейтинга «200 богатейших бизнесменов России». В 2018 г. Дуров стал миллиардером и с тех пор остается постоянным участником списка.

В 2026 г. ежегодный рейтинг богатейших людей планеты Forbes вошли 3428 предпринимателей, инвесторов и наследников – на 400 человек больше, чем годом ранее. Это число миллиардеров стало максимальным с момента запуска рейтинга в 1987 г. Их состояние достигло рекордной отметки в $20,1 трлн, что на $4 трлн больше, чем в 2025. Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Илон Маск с капиталом $839 млрд – на полтриллиона больше, чем в 2025 г., – благодаря росту стоимости акций Tesla и SpaceX.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте