Forbes: состояние Павла Дурова сократилось в два раза за год
В 2025 г. состояние сооснователя Telegram Павла Дурова сократилось в два раза, составив $6,6 млрд. Об этом сообщает Forbes.
Годом ранее состояние Дурова составляло $17,1 млрд. Эксперты объясняют изменения существенным ухудшением конъюнктуры рынка.
Впервые Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 г. Тогда Forbes оценил его состояние в $600 млн для рейтинга «200 богатейших бизнесменов России». В 2018 г. Дуров стал миллиардером и с тех пор остается постоянным участником списка.
В 2026 г. ежегодный рейтинг богатейших людей планеты Forbes вошли 3428 предпринимателей, инвесторов и наследников – на 400 человек больше, чем годом ранее. Это число миллиардеров стало максимальным с момента запуска рейтинга в 1987 г. Их состояние достигло рекордной отметки в $20,1 трлн, что на $4 трлн больше, чем в 2025. Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Илон Маск с капиталом $839 млрд – на полтриллиона больше, чем в 2025 г., – благодаря росту стоимости акций Tesla и SpaceX.