Forbes: состояние Павла Дурова сократилось в два раза за год

В 2026 г. ежегодный рейтинг богатейших людей планеты Forbes вошли 3428 предпринимателей, инвесторов и наследников – на 400 человек больше, чем годом ранее. Это число миллиардеров стало максимальным с момента запуска рейтинга в 1987 г. Их состояние достигло рекордной отметки в $20,1 трлн, что на $4 трлн больше, чем в 2025. Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Илон Маск с капиталом $839 млрд – на полтриллиона больше, чем в 2025 г., – благодаря росту стоимости акций Tesla и SpaceX.