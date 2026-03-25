Минэкономразвития не согласилось с мерами для маркетплейсов в нацмодели торговли
Предложение в рамках регулирования платформенной экономики по национальной модели торговли вводит новые ограничения. Такой подход не совсем верный, заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития РФ Владимир Волошин.
«Нужно смотреть, каким образом мы можем поступательно двигаться шаг за шагом, и только когда действительно нужно, уже вводить какие-то дополнительные ограничения», – сказал он (цитата по ТАСС).
Волошин заметил, что проблема с продажей контрафактной продукции на маркетплейсах будет решена с 1 октября, когда вступит в силу закон о платформенной экономике. По его словам, задача Минэкономразвития в том, чтобы включать в правовые механизмы решения, которые не приведут к непрогнозируемым последствиям и не ограничат предоставление услуг. Они должны постепенно делать платформенную экономику более достоверной, заявил он.
Совет Федерации 25 июля одобрил закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Документ ввел более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг.