АТОР: авиакомпании начали брать топливный сбор с туроператоров
Авиакомпании выставляют туроператорам дополнительные счета по оплаченным турам в рамках повышения топливного сбора. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Повышения затрагивают направления Египта, Вьетнама и Таиланда, на которые повлияла эскалация на Ближнем Востоке. Рост цен на туры в Египте в среднем составляет $57 на человека, но на отдельных маршрутах – более $110 или до 18 800 руб. на двоих. Стоимость туров в Таиланд выросла от $119 до $129 на человека, во Вьетнам – от $161 до $200 на человека.
Туроператоры сообщают, что сильнее всего рост фиксируется у зарубежных перевозчиков, где брались блоки мест по предоплате. Та же корректировка затронула часть российских авиакомпаний на массовых направлениях.
Туристам предлагают варианты урегулирования в случае повышения стоимости уже оплаченного тура. В частности, предлагают совершить доплату с сохранением тура, возврат средств без штрафов или перенос оплаты на новую поездку.
2 апреля правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до 31 июля этого года. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и на фоне роста мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Запрет не затронет поставки по международным межправительственным соглашениям.