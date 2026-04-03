Бизнес

Власти Казахстана ведут переговоры с Россией о новом газопроводе

Ведомости

Власти Казахстана ведут переговоры с Россией о технических и коммерческих вопросах проекта нового магистрального газопровода. Об этом заявил ТАСС председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов в кулуарах конференции «Казнефтегазсервис – 2026».

Жамауов напомнил, что есть предварительное соглашение с «Газпромом» о реализации этого проекта. Планируется, что труба будет пролегать от Астаны до Петропавловска. Ее длина составит около 540 км. «Газпром» также по российской территории должен проложить трубу порядка 118 км, чтобы обе трубы сошлись на границе.

Председатель правления QazaqGaz отметил, что новый газопровод станет продолжением казахстанского магистрального трубопровода «Сарыарка», соединяющего Кызылорду и Астану. Проект направлен на газификацию Акмолинской и Петропавловской областей Казахстана. Его полное подключение планируется в 2030 г.

8 октября «Газпром» сообщил о подписании с правительством Казахстана меморандума о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в республику. Председатель правления компании Алексей Миллер пояснил, что меморандум направлен на решение вопросов газификации северо-восточной части Казахстана и Астаны.

