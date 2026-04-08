Производство алкоголя упало на 4,9% за квартал
Объем производства алкоголя российскими компаниями уменьшился на 4,9% в январе – марте 2026 г. в сравнении с результатом того же периода 2025 г. Показатель сократился до 224,4 млн декалитров (дал), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
По данным службы, производство крепкого алкоголя при этом сократилось на 5,9%, его объем составил 30,7 млн дал. Напитки брожения зафиксировались на уровне 193,8 млн дал (-4,7%). РАТК отмечает, что наиболее выраженное снижение объема производства коснулось пива. Российские производители в I квартале сократили производство напитка на 16,6%, до 167,1 млн дал.
Существенно упало производство вина. В первые три месяца 2026 г. выпуск игристой продукции в стране уменьшился на 14,3% в сравнении с 2025 г. и составил 3,2 млн дал. Тихое вино также потеряло 12,1% объемов выпуска, достигнув 7,3 млн дал. Среди крепкого алкоголя сильнее всего сократилось производство коньяк (-9,1%; 1,3 млн дал).
В январе – феврале 2026 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях было реализовано 299 780 декалитров (дал) водки и 73 380 дал коньяка. На фоне общероссийского тренда на снижение продаж доля новых регионов в сбыте водки составила 2,7%, коньяка – 3,6%. Общий рынок алкоголя (без учета пива) сократился на 1,1% до 31,71 млн дал. Статистика по новым регионам в этот период впервые появилась в системе ЕГАИС.