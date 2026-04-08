Производство алкоголя упало на 4,9% за квартал

В январе – феврале 2026 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях было реализовано 299 780 декалитров (дал) водки и 73 380 дал коньяка. На фоне общероссийского тренда на снижение продаж доля новых регионов в сбыте водки составила 2,7%, коньяка – 3,6%. Общий рынок алкоголя (без учета пива) сократился на 1,1% до 31,71 млн дал. Статистика по новым регионам в этот период впервые появилась в системе ЕГАИС.