Глава МЭА: последствия энергокризиса будут ощутимы многие месяцы или даже годы

Последствия энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, будут ощущаться в течение нескольких месяцев или даже лет, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Важно помнить, что последствия энергетической политики не могут быть решены быстро», – отметил он.

Бироль отметил, что цены могут упасть, но опыт кризиса повлияет на мышление людей – он заставит переосмыслить энергетические стратегии. 

«Мы должны работать вместе, чтобы выйти из этого масштабного кризиса. Не все понимают потенциальные экономические последствия этого кризиса, если мы быстро его не остановим», – добавил глава МЭА.

3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times заявил, что энергетический шок в Евросоюзе продлится долгое время, цены на ресурсы будут высокими. По его словам, в Европе ожидают ухудшения ситуации «в ближайшие недели», это коснется «критически важных» продуктов.

