Минпромторг прокомментировал жалобы на локализацию компонентов печатных плат

Новыми поправками к постановлению правительства ПП№719 (определяет степень локализации промышленной продукции) Минпромторг предложил ввести требования к локализации фольгированных композиционных электротехнических листов, которые необходимы для производства печатных плат: за производственные операции при изготовлении листов можно получить до 30 баллов «отечественности», еще до 35 баллов – за применение отечественного сырья и комплектующих. При этом до 31 декабря 2027 г. производителю листов будет достаточно набрать не менее 30 баллов, чтобы его продукция считалась российской, до 31 декабря 2028 г. – не менее 45 баллов, а с 1 января 2029 г. – уже не менее 65 баллов.