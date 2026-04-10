Минпромторг прокомментировал жалобы на локализацию компонентов печатных плат
Внедрение балльной системы оценки локализации продукции позволит дифференцированно подходить к предоставлению мер государственной поддержки и будет способствовать дальнейшему наращиванию доли отечественных компонентов в конечной продукции, заявил представитель Минпромторга «Ведомостям».
Новыми поправками к постановлению правительства ПП№719 (определяет степень локализации промышленной продукции) Минпромторг предложил ввести требования к локализации фольгированных композиционных электротехнических листов, которые необходимы для производства печатных плат: за производственные операции при изготовлении листов можно получить до 30 баллов «отечественности», еще до 35 баллов – за применение отечественного сырья и комплектующих. При этом до 31 декабря 2027 г. производителю листов будет достаточно набрать не менее 30 баллов, чтобы его продукция считалась российской, до 31 декабря 2028 г. – не менее 45 баллов, а с 1 января 2029 г. – уже не менее 65 баллов.
Но в апреле 2026 г. «Ведомости» писали, что ассоциации производителей электронной продукции попросили Минпромторг пересмотреть требования к локализации материалов для изготовления печатных плат. Как утверждают ассоциации, запланированный переход до 65 баллов локализации к 2029 г. будет неосуществим. В ассоциациях опасаются, что это приведет к увеличению издержек и удорожанию конечной продукции, следует из писем.
«В Российской Федерации на текущий момент при поддержке Минпромторга России успешно завершено создание ряда крупносерийных производств базовых материалов и компонентов для их изготовления. Достигнутый уровень развития производственных мощностей требует совершенствования механизмов регулирования и стимулирования отрасли», – заверил представитель Минпромторга.
Исполнительный директор Национальной ассоциации разработчиков и производителей базовых материалов радиоэлектронной продукции (НАРПЭ, ее деятельность координируется Минпромторгом) Андрей Лобузько добавил «Ведомостям», что инфраструктура для контроля качества материалов для производства печатных плат уже сформирована и функционирует, требуемые испытания проводятся в аккредитованных лабораториях, а на площадках ряда производителей печатных плат проведены и успешно завершены типовые и квалификационные испытания продукции, изготовленной с применением современных российских материалов.
«Минпромторг России уже направил в адрес Росстандарта предложения НАРПЭ по разработке стандартов в области производства и применения базовых материалов для производства печатных плат, – добавил Лобузько. Введение балльной системы оценки локализации данной продукции создаст эффективный стимул для производителей наращивать долю отечественных компонентов, инвестировать в локализацию технологических процессов и развивать кооперацию с российскими поставщиками исходных материалов и компонентов», – резюмировал он.